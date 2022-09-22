Казахстан в огне: за год в стране зафиксировали более пяти тысяч лесных пожаров

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Самые пожароопасные месяцы для РК — июль, апрель и август.

За последние 12 месяцев в Казахстане зафиксировали более пяти тысяч лесных пожаров и пожарных тревог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Energyprom.kz.

По данным аналитиков, 2022 год может стать ещё одним годом больших пожаров в Казахстане, где ежегодно фиксируется более 11 тысяч пожарных тревог в лесах. В период с 20 сентября 2021-го по 12 сентября 2022 года предупреждения о пожарах сработали более пяти тысяч раз, если рассматривать только предупреждения с высокой степенью достоверности. По сравнению с историческими данными, цифры за полные 2021 и 2022 годы остаются относительно низкими. Годом с наибольшим количеством пожарных тревог стал 2017-й, когда было зафиксировано почти 24 тысячи предупреждений, или 19 процентов от общего количества за последние 10 лет.

Традиционно в Казахстане каждый год наблюдаются два пика пожаров: весенний, в середине апреля — начале мая, и летний — в конце июля. В первом случае горят большие открытые пространства, в основном в населённых пунктах, во втором речь обычно идёт о крупных лесных пожарах. Оба пика имеют примерно одинаковый масштаб, который традиционно оценивается по количеству так называемых термических пятен — пожаров, видимых на спутниковых данных.

За 10 лет больше всего пожарных тревог было зарегистрировано в июле: более 32 тысяч, что составляет четверть всех случаев за 10 лет. На втором месте апрель (21 процент), на третьем — август (17 процентов). Наименьшее количество тревог, связанных с лесными пожарами, было зафиксировано в январе и декабре — по 0,2 процента.

Пожары часто вызваны недостатком осадков — страна получает большую часть влаги осенью и зимой, после чего растительность начинает высыхать. Но пожары также могут быть вызваны молниями во время тепловых бурь, или это могут быть преднамеренные сельскохозяйственные пожары, устроенные людьми для подготовки к предстоящему вегетационному сезону, говорится в статье Energyprom.kz.

Отмечается, что количество пожаров, о которых сообщают казахстанские власти, резко отличается от данных GFW, что может объясняться различной методологией при учёте. Например, в прошлом году в государственном лесном фонде был зарегистрирован всего 751 пожар, а площадь уничтоженных огнём лесов составила 167 тысяч гектаров (прямой материальный ущерб превысил шесть миллиардов тенге), сообщается на сайте премьер-министра РК. При этом министр по чрезвычайным ситуациями Юрий Ильин тогда отметил, что в некоторых регионах страны оснащённость природоохранных и лесных учреждений не превышает 50 процентов. Так, в Атырауской области оснащённость составляла 20 процентов, в Восточно-Казахстанской — 24 процента, в Кызылординской — 33 процента, в Западно-Казахстанской — 47 процентов, в Актюбинской — 47 процентов, в Северо-Казахстанской — 48 процентов.

В целом в мире в 2021 году сгорело в общей сложности 9,3 миллиона гектаров леса. Эта площадь равна территории Португалии. Более половины всех сгоревших лесов пришлось на долю России: 58 процентов (5,4 миллиона гектаров). Канада за тот же период потеряла от огня около 1,6 миллиона гектаров (17 процентов от мировых показателей).

Всего в мире около 70 процентов всех потерь древесного покрова в результате пожаров за последние 20 лет произошло в северных бореальных лесах, причём около 80 миллионов гектаров сгорели с 2001-го по 2021 год, согласно исследованию, опубликованному Global Forest Watch и Институтом мировых ресурсов. Бореальный регион — это огромная полоса хвойных лесов, которая опоясывает северное полушарие, включая Скандинавию, Эстонию, Литву, Россию, Аляску, Канаду и другие страны.

Лесные пожары в этих регионах вызывают особое беспокойство учёных, поскольку могут привести к высвобождению углерода, погребённого глубоко в почве, а также к гибели самих деревьев. Для восстановления деревьев в бореальных лесах требуется до ста лет.