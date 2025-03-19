Казахстан меняется, и вместе с ним меняется образ жизни его жителей. Спорт становится доступнее, культура – ближе, туризм – интереснее, а креативные индустрии превращаются в мощный экономический инструмент. Редакция BaigeNews.kz собрала самые интересные факты и тенденции, которые формируют новый Казахстан.

Массовый спорт: как Казахстан превращается в нацию чемпионов

Еще 10 лет назад массовый спорт был в тени профессионального, но сегодня ситуация кардинально изменилась. В Казахстане растет популярность бегового движения – если раньше марафонцы были редкостью, то теперь на Алматы Marathon ежегодно выходят тысячи участников.

Национальные виды спорта тоже переживают возрождение: впервые за 100 лет казахская борьба (казакша курес) включена в международные соревнования, а асык ату признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. В некоторых регионах школьникам предлагают сдавать нормативы не по привычной легкой атлетике, а по тогыз кумалак – древней казахской логической игре.

МИД РК

Государство активно поддерживает развитие инфраструктуры: только за последние три года в стране построено более 1000 бесплатных спортивных площадок. В парках теперь можно увидеть не только обычных отдыхающих, но и группы людей, занимающихся йогой, кроссфитом и скандинавской ходьбой.

Культура: когда традиции встречаются с современностью

Казахстанский кинематограф наконец-то начал выходить на мировой уровень – фильмы казахстанских режиссеров попадают в списки крупнейших кинофестивалей, а в 2023 году лента "Бойжеткен" попала в шорт-лист "Оскара".

Национальная музыка также переживает второе рождение – этно-группы, такие как The Magic of Nomads и Steppe Sons, смешивают традиционные мотивы с электроникой, завоевывая международные площадки. В одном из недавних проектов музыканты объединились, чтобы создать уникальный музыкальный эксперимент – совместный трек домбры и AI-генерированной музыки стал настоящим хитом в TikTok.

depositphotos.com

Государство тоже не остается в стороне: по программе "Рухани жаңғыру" обновляются театры, музеи и культурные центры. В прошлом году было отреставрировано более 50 исторических памятников, в том числе древний город Отрар.

Туризм: новый уровень впечатлений

Внутренний туризм в Казахстане переживает настоящий бум. Если раньше люди мечтали о поездках за границу, то теперь выбирают Чарынский каньон вместо Гранд-Каньона и Боровое вместо Альп.

Факт, который удивит многих: в Казахстане есть свой подводный город. В озере Каинды можно увидеть затопленный лес, где деревья будто парят в воде – место выглядит настолько фантастически, что сюда приезжают туристы со всего мира.

unsplash.com

Кроме того, все больше казахстанцев увлекаются глэмпингом – отдыхом в комфортных палаточных лагерях на природе. Это позволяет насладиться красотой природы Казахстана без необходимости жертвовать удобствами.

Креативная индустрия: новая экономика Казахстана

Сегодня в Казахстане создается собственный Netflix – казахстанские платформы активно развивают контент на казахском языке, привлекая молодых сценаристов и режиссеров.

В области IT тоже есть чем гордиться: казахстанский стартап по разработке AI-приложений вошел в топ-10 самых перспективных в Азии. Креативные индустрии приносят экономике все больше доходов – только за 2023 год их вклад в ВВП страны увеличился на 12%.

Художники и дизайнеры Казахстана выходят на мировой уровень – отечественный street-art проект был представлен на биеннале в Венеции, а казахстанские fashion-дизайнеры стали участниками Миланской недели моды.

baigenews

Заключение: Казахстан будущего – активный, креативный, самобытный

Страна стремительно развивается, сочетая традиции и современные тренды. Массовый спорт, культура, туризм и креативные индустрии становятся не просто увлечением, а важной частью новой экономики. Казахстан движется вперед, создавая свой уникальный путь и привлекая внимание всего мира.