Казахстан в дуэли с Узбекистаном взял "золото" турнира по боксу

Первое принципиальное противостояние Казахстана и Узбекистана состоялось в рамках финальной сессии международного турнира по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В женской весовой категории до 63 килограммов представительница страны-хозяйки соревнований Аида Абикеева сразилась за "золото" с узбекистанской спортсменкой Зиёдой Ярашевой и одержала победу единогласным решением судей.

Отметим, что другое боксерское "эль-классико" Казахстан — Узбекистан состоится в мужском финале весовой категории до 71 кг: Темирхан Тезек встретится с Хавасбеком Асадуллаевым.