Казахстан в ближайшие годы ожидают масштабные изменения - философ Денис Качеев

Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днём Республики. Реализовав масштабные политические преобразования, казахстанцы задали новый вектор демократического развития государства, - резюмировал президент. О реформах и законах, которые сыграли особую роль в развитии страны, общества и демократии в РК, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с кандидатом философских наук, членом Ассамблеи народа Казахстана, членом Общественного совета Костанайской области Денисом Качеевым.

- Денис Анатольевич, поздравляя казахстанцев с Днём Республики, президент отметил, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости. По Вашему мнению, с чем связан момент, что два года назад Касым-Жомарт Токаев вернул празднику статус национального?

- Изменения связаны с переосмыслением исторического значения Дня Республики. Возвращение ему статуса национального праздника подчеркнуло важность 25 октября 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Это событие заложило основу для независимости Казахстана.

Возвращение праздника символизирует восстановление исторической справедливости и укрепление национальной идентичности, акцентируя внимание на корнях суверенитета. Усиливает гражданскую гордость, историческую осознанность и сплочённость нации. Это также способствует развитию политической культуры, подчёркивая путь Казахстана к независимости через реформы и шаги к суверенитету. Признание этого дня позволяет более ясно понять эволюцию государства и направляет внимание общества к укреплению национальных ценностей.

- Чем День Республики отличается от других праздников? Многие казахстанцы видят схожесть его с Днём Независимости.

- День Республики отличается своей символикой как праздник, связанный с первыми шагами к суверенитету и самостоятельности. Он не перекликается с Днём Независимости (16 декабря), который отмечает официальное признание независимости в 1991 году, а дополняет его, подчёркивая начало этого пути. День Республики символизирует принятие Декларации о суверенитете, тогда как День Независимости отмечает уже окончательное закрепление суверенитета на международной арене.

- Конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны, - резюмировал К. Токаев. Какие значимые изменения в политической системе республики Вы можете выделить?

- За последние годы в Казахстане произошли крупные изменения, направленные на демократизацию и обновление политической системы. Одним из ключевых шагов стал конституционный референдум 2022 года, который включал поправки, усиливающие роль парламента и ограничивающие полномочия президента. Введены ограничения на президентство – теперь президент избирается на один семилетний срок без права переизбрания. Это направлено на предотвращение консолидации власти в руках одного человека и создание условий для ротации власти. Усилена роль парламента и местных органов власти. Реформа предполагает большее вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне, что делает политическую систему более децентрализованной и ориентированной на общественные запросы. Все изменения в политическом строе республики нацелены на создание более сбалансированной системы управления, усиление роли гражданского общества и развитие механизмов общественного контроля над властью.

- Как изменилась законодательная база Казахстана?

- Среди наиболее значимых законов мы уже отметили поправки в Конституцию 2022 года, которые направлены на политическую модернизацию. Важным шагом к политической либерализации стало принятие изменений в Закон о политических партиях, который снизил порог для регистрации партий с 20 000 до 5 000 членов. Это существенно облегчило процесс создания новых партий и открывает больше возможностей для политической конкуренции. В 2021 году внесены изменения в законодательство, позволившие проводить прямые выборы акимов сельских округов, посёлков и городов районного значения. Это первый шаг к демократизации системы управления на местном уровне. Прямые выборы акимов дали населению возможность непосредственно участвовать в управлении на местах, усилив их ответственность перед избирателями. Этот процесс улучшил обратную связь между властями и населением, что может способствовать более эффективному решению местных проблем.

Борьба с коррупцией стала одним из ключевых направлений политики президента Токаева. Принятые в 2019 году поправки к законодательству ужесточили наказания за коррупционные преступления и установили строгие нормы по предотвращению конфликта интересов для государственных служащих. С 2019 года по сегодняшний день были проведены крупные антикоррупционные расследования, затрагивающие высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса. Это укрепило доверие общества к Правительству и правоохранительным органам. Тем не менее, борьба с коррупцией остаётся актуальной задачей, требующей постоянных усилий.

Важным, на мой взгляд, является Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", который начал действовать в июне текущего года. Внесение поправок, которые сделают меры защиты более эффективными, а наказание для насильников более строгим. Эти изменения включают усиление ответственности за насилие и создание дополнительных механизмов для обеспечения безопасности пострадавших.

Основным результатом всех преобразований стало укрепление институтов гражданского общества, увеличение политической активности и укрепление верховенства закона. Это способствует формированию более стабильной и справедливой политической системы, которая лучше отвечает запросам граждан и повышает доверие к власти.

- Глава государства акцентировал внимание на том, что в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги. Ярким свидетельством этого, по его словам, стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС. К слову, с момента прихода к власти Президента Токаева в РК состоялось уже два всенародных голосования. Насколько это важный момент для развития демократии?

- Проведение двух референдумов с приходом Касым-Жомарта Токаева подчёркивает стремление к диалогу с народом и повышению роли граждан в принятии ключевых решений. Всенародное голосование является важным механизмом легитимизации преобразований и подтверждает стремление к укреплению демократических институтов. Это указывает на готовность государства к открытости и учёту общественного мнения, что способствует развитию демократии и политической зрелости страны.

- Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день". Как Вы считаете, в каком направлении будет развиваться наша республика в ближайшей перспективе?

- В ближайшие годы Казахстан ожидают значительные изменения, обозначенные в последних Посланиях Президента Касым-Жомарта Токаева народу страны. В своих выступлениях, особенно в 2022 и 2023 годах, Токаев представил амбициозную программу реформ, направленных на политическую модернизацию, социально-экономические преобразования и усиление государственного суверенитета. Токаев в своих последних выступлениях акцентировал внимание на необходимости построения справедливой и инклюзивной экономики, которая будет работать в интересах всего населения, а не отдельных элит.

Казахстан стремится диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от экспорта нефти и газа. Важными направлениями являются развитие сельского хозяйства, промышленного производства, высоких технологий и инноваций. Ожидается рост инвестиционной активности в эти секторы.

В Послании 2023 года Токаев подчеркнул необходимость борьбы с монополиями, которые препятствуют развитию честной конкуренции. Введение антимонопольных мер и улучшение условий для малого и среднего бизнеса создадут новые рабочие места и будут способствовать экономическому росту.

В ближайшие годы ожидается рост социальных выплат, включая пенсии, пособия, помощь малоимущим семьям. Важной задачей станет улучшение социальной инфраструктуры — строительство школ, больниц, дорог, обеспечение доступа к чистой воде и качественному образованию. Одной из задач на ближайшие годы является развитие системы здравоохранения с упором на доступ к качественным медицинским услугам в регионах. Токаев отметил важность модернизации медицинской инфраструктуры и повышения заработной платы медицинских работников. Одним из приоритетов является реформирование системы образования, повышение качества подготовки кадров и доступность образования для всех слоев населения. Президент также акцентировал внимание на необходимости внедрения цифровых технологий и развития научных исследований.

В Послании 2022 года Токаев объявил о том, что будут предприняты шаги по реформированию судебной системы, чтобы она стала более независимой и справедливой. Также продолжится цифровизация процессов правосудия для упрощения доступа граждан к правовой помощи. В ближайшие годы будут усилены меры по борьбе с коррупцией. Это включает ужесточение наказания для государственных служащих, нарушающих антикоррупционные законы, а также введение механизмов прозрачности в госзакупках и распределении государственных средств.

Казахстан стремится снизить зависимость от угольной энергетики и развивать альтернативные источники энергии (солнечные, ветровые станции). В ближайшее время начнётся процесс строительства атомной электростанции, что стало итогом недавно состоявшегося общенационального референдума. Важной задачей является достижение целей по снижению выбросов углекислого газа в рамках международных обязательств страны.

Послания Президента Токаева обозначают масштабные изменения, которые ожидают Казахстан в ближайшие годы. В центре этих изменений – политическая либерализация, экономические реформы, повышение социальной справедливости, развитие человеческого капитала и устойчивое развитие. Важно отметить, что успех реализации этих реформ будет зависеть от готовности общества поддерживать изменения и эффективности работы государственных институтов.