Казахстан в 2025 году примет этап Кубка мира по боксу
Первый из них должен пройти в Бразилии.
Сегодня, 12:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:42Сегодня, 12:42
176Фото: olympic.kz
Международная федерация World Boxing представитела соревновательный календарь на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В новом сезоне запланированы четыре этапа Кубка мира. Первый из них должен пройти в Бразилии с 30 марта по 7 апреля.
Второй ЭКМ примет Казахстан в период с 30 июня по 7 июля. После этого этап Кубка мира состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже.
Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября.
В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания.
Самое читаемое
- От уравнений к инновациям: ученый-математик из Казахстана развивает редкое научное направление
- Дороги из-за непогоды закрыты ещё в трёх регионах Казахстана
- 76 погибших на лыжном курорте в Турции: в стране объявлен траур
- Все школьники будут учиться дистанционно в Астане 23 января
- Казахстан передаст землю в аренду США на 49 лет