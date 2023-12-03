Сборная Казахстана узнала соперников в случае выхода на Евро-2024

Стали известны итоги жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2024 года, прошедшей в немецком Гамбурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Если сборная Казахстана квалифицируется на Евро-2024, то в группе "F" встретится со сборными Турции, Португалии и Чехии. Чемпионат Европы стартует 14 июня 2024 года. Чтобы получить путёвку на Евро-2024, сборная Казахстана должна сначала обыграть Грецию, а затем победителя матча Грузия-Люксембург.

Матчи плей-офф Лиги наций пройдут 21 и 26 марта 2024 года.

Плей-офф Лиги наций: Полуфинал 21.03.2024. Греция — Казахстан. (Афины, Греция).

Финал 26.03.2024. Греция/Казахстан — Грузия/Люксембург. (Грузия/Люксембург).

Напомним, сборная Казахстана не смогла завоевать прямую путевку на континентальное первенство через отборочный турнир.

21 ноября сборная РК на выезде уступила команде Словении в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Футбольные эксперты оценили шансы сборной Казахстана попасть на Евро-2024 и поделились мнением о причинах поражения команды в матче со Словенией.