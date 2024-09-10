Казахстан узнал место в рейтинге ФИФА после разгрома в Лиге наций

Стала известна позиция сборной Казахстана в онлайн-рейтинге ФИФА после выездного матча Лиги наций с командой Словении - 0:3, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает портал Football-ranking.com, Казахстан на данный момент занимает 109-е место в табеле о рангах.

Напомним, что хет-трик в составе победителей оформил нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко. Минувшая игра стала второй для нового главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. В дебюте российского специалиста казахстанцы в Алматы сыграли вничью со сборной Норвегии - 0:0.

10 октября казахстанская команда в гостях встретится с Австрией.