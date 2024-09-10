Казахстан узнал место в рейтинге ФИФА после разгрома в Лиге наций
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
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Стала известна позиция сборной Казахстана в онлайн-рейтинге ФИФА после выездного матча Лиги наций с командой Словении - 0:3, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщает портал Football-ranking.com, Казахстан на данный момент занимает 109-е место в табеле о рангах.
Напомним, что хет-трик в составе победителей оформил нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко. Минувшая игра стала второй для нового главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. В дебюте российского специалиста казахстанцы в Алматы сыграли вничью со сборной Норвегии - 0:0.
10 октября казахстанская команда в гостях встретится с Австрией.
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