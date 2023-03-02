Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году

Фото: пресс-службы министерства обороны РК

Вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал, что расходы силового блока в этом году будут увеличены на 317 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минфина, с учётом пересмотра доходов и расходов параметров казны на 2023 год, поступления в республиканский бюджет составят 19,3 триллиона тенге с увеличением - на 1,5 триллиона тенге. Дефицит бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 2,7 процента к ВВП.

Расходы бюджета в 2023 году запланированы с учётом роста на 1,5 триллиона тенге, что составит 22,5 триллиона тенге. В структуре расходов доля социального сектора составляет 37,5 процента. Так, в 2023 году на социальную сферу запланировано 8,5 триллиона тенге, с ростом на 298 миллиардов тенге по отношению к утверждённому плану.

На поддержку развития реального сектора экономики на 2023 год предусмотрено 3,5 триллиона тенге, с увеличением на 1,3 триллиона тенге. Расходы силового блока увеличены на 317 миллиардов тенге и составят 2,5 триллиона тенге. В 2023 году регионам за счёт средств республиканского бюджета будет выделено 7,2 триллиона тенге, что составит 32 процента от общих расходов бюджета.

Даурен Темирбеков также отметил, что в 2023 году госфинансирование заложили на проведение мероприятий по реализации Послания и предвыборной программы главы государства, реализацию отдельных поручений президента, в том числе по итогам рабочих поездок в регионы.