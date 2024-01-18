Казахстан увеличит производство яиц и птицы

В ближайшие три года в Казахстане планируется ввести 39 птицефабрик, которые смогут производить 210 тыс. тонн мяса птицы и 802 млн штук яиц в год. Это полностью закроет импортозависимость страны к 2027 году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

В 2022 году птицефабрики страны произвели более 5 млрд куриных яиц. Это 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023-го – 4,9 млрд штук (98%). Объем экспорта яиц составил 186,6 млн штук. В том числе в Россию -2,6 млн., Афганистан - 114 млн и Кыргызстан - 70 млн штук. Импортировано яиц в Казахстан - 264,1 млн штук.

Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 - мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц.

Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская область, области Абай и Улытау), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого Министерство планирует внести соответствующие изменения в Правила инвестиционного субсидирования.

С 1 января 2023 года отменено субсидирование производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тыс. тонн фуражного зерна по цене 117 тыс. тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тыс. тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.

Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд. тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн. тенге.

Импорт мяса птицы в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022-ым. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год – 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции.

За 11 месяцев 2023 года на экспорт отправлено 28,2 тыс. тонн продукции. Основные направления экспорта – РФ (19 тыс. тонн), Кыргызстан (7,5 тыс. тонн), Беларусь (653 тонн), Узбекистан (611,6 тонн).

В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы - 21,4 млрд. тенге, и на приобретение племенного суточного молодняка - 336,8 млн. тенге.

В ближайшие три года в Казахстане планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тыс. тонн мяса птицы.