Казахстан увеличит добычу нефти в 2025 году
В первой половине года заработает проект расширения на "Тенгизе".
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В 2024 году в Казахстане добыли 87,7 млн тонн нефти - это немного ниже запланированного уровня. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил снижение объемов ремонтом на крупнейших месторождениях "Тенгиз" и "Кашаган", а также временными ограничениями, связанными с международными соглашениями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Однако уже в 2025 году ожидается рост добычи до 96,2 млн тонн. Главный фактор - запуск проекта расширения на "Тенгизе", который должен заработать в первой половине года.
Также продолжаются работы на "Карачаганаке" и шельфовых месторождениях Каспия - "Каламкас-море" и "Хазар".
"В 2024 году Казахстан экспортировал 68,6 млн тонн нефти. В 2025 году планируется экспортировать 70,5 млн тонн. Основные покупатели казахстанской нефти – страны, которые получают ее по трубопроводам КТК, "Атырау-Самара" и "Атасу-Алашанькоу", а также через порт Актау", - сказал Саткалиев на расширенной коллегии ведомства.
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