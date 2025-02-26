В 2024 году в Казахстане добыли 87,7 млн тонн нефти - это немного ниже запланированного уровня. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил снижение объемов ремонтом на крупнейших месторождениях "Тенгиз" и "Кашаган", а также временными ограничениями, связанными с международными соглашениями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Однако уже в 2025 году ожидается рост добычи до 96,2 млн тонн. Главный фактор - запуск проекта расширения на "Тенгизе", который должен заработать в первой половине года.

Также продолжаются работы на "Карачаганаке" и шельфовых месторождениях Каспия - "Каламкас-море" и "Хазар".