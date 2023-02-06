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Казахстан увеличил экспорт йодированной соли на 81,4%
За январь-ноябрь 2022 года в нашей стране произведено 288,1 тысяча тонн йодированной соли - это на 55,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
С ростом производства увеличился и экспорт. Так, за 11 месяцев прошлого года на экспорт было отправлено 248 тысячи тонн соли, тогда как в 2021 году экспортировано 136,7 тысячи тонн. Таким образом, рост увеличился на 81,4 процента.
Вместе с тем на долю импорта пришлось 28,8 тысячи тонн соли, это меньше на 0,7 процента чем за аналогичный период 2021 года. Удельный вес завозной продукции составил 9,1 процента.
По итогам 11 месяцев 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 68,9 тысячи тонн йодированной соли.
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