Казахстан увеличил экспорт пшеницы в Китай

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова об экспортном потенциале Казахстана по зерновым доложил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, передаёт BaigeNews.kz.



Он сообщил, что экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень - 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.

"Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1,43 млн тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году", — сказал Кайрат Торебаев.

Вице-министр также отметил, что экспорт пшеницы в Китай существенно увеличился, достигнув 538,8 тыс. тонн в 2023 году, что почти в 15 раз превышает показатель предыдущего года.

"Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китае", — добавил Кайрат Торебаев.

Вице-министр также отметил, что в условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран, интересен рынок стран Европейского Союза, таких как Италия, Латвия, Испания.



В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн пшеницы.