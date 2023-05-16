Казахстан увеличил экспорт нефти в Германию на 150 процентов

Фото: пресс-службе "КазТрансОйл"

В апреле объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию увеличился на 30 тысяч тонн, или на 150 процентов и составил 50 тысяч тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансОйл". Всего с февраля по апрель 2023 года компания поставила 90 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Казахстана и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

В "КазТрансОйл" подтвердили наличие возможности для транспортировки таких объёмов, отметив, что фактические объёмы будут зависеть от заявок нефтяных компаний.