- Писатель-публицист высказался о проекте закона о "масс-медиа" 12:42 95
- В ВКО сохраняется угроза схода лавин 12:37 70
- Из жизни ушёл первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко 12:33 78
- Мясной мошенник обманул таразцев на 200 миллионов тенге 12:25 111
- Девять человек на место - в Алматы определился список кандидатов в маслихат 12:13 214
- С какими болезнями казахстанских преступников не будут сажать в тюрьму 12:03 198
- Казахстан увеличил экспорт мяса 11:49 197
- Казахстан по уровню качества медицины опередили Алжир и Нигерия 11:40 343
- Первый форум парламентариев стран Центральной Азии проходит в Туркестане 11:35 223
- Адвокат из Усть-Каменогорска получил уведомление, что он умер 11:18 318
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане 11:13 365
- Шесть паводкоопасных зон определили в области Жетысу 11:09 252
- В Казахстане семейных дебоширов будут тестировать на рецидив 11:03 307
- Казахстанцы должны выбирать, а не голосовать – общественник о предстоящих парламентских выборах 10:50 314
- Между нашими странами не должно быть никаких барьеров - кыргызский эксперт о межпарламентском форуме ЦА 10:45 337
- Из-за непогоды дороги перекрыли в трёх регионах Казахстана 10:44 289
- Казахстанцы в Стамбуле направляют помощь пострадавшим от землетрясения 10:30 323
- Снегопад в Алматы: коммунальные службы работают в усиленном режиме 10:14 491
- "Был креативен и умел притягивать людей": Багдат Мусин о погибшем в Турции Мирболате Курмашеве 09:55 886
- Работодатели задолжали казахстанцам 1,5 млрд тенге 09:28 452
- Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане 09:19 405
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 173,9 миллиарда тенге 09:11 394
- "Кубок Дэвиса". Казахстан на выезде сыграет с Болгарией 08:54 406
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 08:23 467
- Обнаружено тело ещё одного казахстанца под завалами в Турции 08:07 751
- Ученики начальных классов школ Астаны будут учиться онлайн 07:11 405
- Тренировочные квартиры выделили в Актобе для сельчан-инвалидов 06:39 448
- Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы 05:24 469
- В Казахстане стали меньше жениться и разводиться 04:57 652
- Изменится ли для казахстанцев отдых в Турции, рассказали туроператоры 03:31 636
- Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис 02:08 494
- Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира 01:22 992
- В госсобственность вернули земли на побережье, выданные экс-чиновнику ВКО 00:45 720
- 95 юрт отправят пострадавшим в Турции из Казахстана 09.02.2023 625
- Итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов объявил ЦИК 09.02.2023 610
- Юный мошенник обманывал желающих приобрести мотоциклы казахстанцев 09.02.2023 784
- КазМунайГаз и Лукойл будут совместно разрабатывать проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" 09.02.2023 732
- МИД окажет помощь в доставке тела погибшего в Турции казахстанца на родину 09.02.2023 699
- Трассы закрыты в трёх областях Казахстана 09.02.2023 643
- Стало известно имя погибшего в Турции казахстанца 09.02.2023 1246
- Сегодня персонифицирована ответственность избранников перед избирателями - Тимур Джумурбаев 09.02.2023 559
- Землетрясение произошло неподалёку от Алматы 09.02.2023 1097
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1366
- Несколько дорог закрыты на выезде из Алматы 09.02.2023 711
- Скандал с переводом книг на казахский язык. В МИОР прокомментировали ситуацию 09.02.2023 4739
- Политолог: избирательная кампания 2023 года пройдёт под знаком беспартийных и самовыдвиженцев 09.02.2023 567
- Казахстанские спасатели показали, как помогают искать под завалами людей в Турции 09.02.2023 595
- Может ли партия Жигули "доехать" второй на выборах в Парламент? Мнение эксперта 09.02.2023 629
- Названы участники Кубка Казахстана по футболу 09.02.2023 567
- Почему рост числа женщин у власти снизит коррупцию в Казахстане 09.02.2023 612
- Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования 09.02.2023 608
- Делегации палат парламентов стран Центральной Азии прибыли в Туркестан 09.02.2023 641
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 6473
- Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах 09.02.2023 574
- Регионы с высокой рождаемостью и смертностью назвали в Казахстане 09.02.2023 679
- Потенциал новых партий и преимущество старых - мнением о парламентских выборах поделилась политолог 09.02.2023 627
- Почему людей интересуют преступления. Интервью с "казахским Шерлоком" 09.02.2023 2544
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 220 миллионов тенге 09.02.2023 722
- Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева 09.02.2023 712
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 602
- Женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, но подвергаться насилию в семье - Балаева 09.02.2023 596
- 29 населённых пунктов области Улытау под угрозой подтопления 09.02.2023 579
- Новый закон о госзакупках разрабатывают в Казахстане 09.02.2023 816
- Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет 09.02.2023 675
- Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау 09.02.2023 1405
- Токаев поручил МВД активизировать работу по раскрытию провокаций против журналистов 09.02.2023 930
- Необходима ускоренная консолидация усилий - эксперт о первом межпарламентском форуме Центральной Азии 09.02.2023 732
- В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ 09.02.2023 783
- Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё 09.02.2023 686
- "Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане 09.02.2023 746
- Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области 09.02.2023 824
- Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области 09.02.2023 827
- Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными 09.02.2023 808
- В МИОР напомнили журналистам о правилах работы на выборах 09.02.2023 548
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 09.02.2023 40852
- Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году 09.02.2023 673
- Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году 09.02.2023 18168
- Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии 09.02.2023 598
- Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана 09.02.2023 602
- Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году 09.02.2023 674
Казахстан увеличил экспорт мяса
Поставки свежего, охлаждённого или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь–ноябрь 2022 года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5 процента больше, чем за полный 2021-й, и сразу на 66,9 процента — чем за весь "докоронакризисный" 2019 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
При этом импорт мяса составил внушительные 144,5 тысячи тонн (причём сразу 88 процентов поставок пришлось на мясо птицы), однако показатель снизился сразу на 45,7 процента по сравнению с 2021-ым годом.
Аналитики отмечают, хоят экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, Казахстан всё ещё завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство.
С мясопродуктами ситуация ещё печальнее. Экспорт из РК в секторе — мизерный. За 11 месяцев Казахстан поставил на внешние рынки всего 149 тонн колбас, а импортировал — 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019-м спад составляет сразу 63,4 процента. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения — показатель пренебрежительно мал.
Фактически в 2022 году объёмы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объёмами импорта одних только колбасных изделий.
Тот факт, что импортёры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объёмов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане.
Согласно статистике за январь–ноябрь 2022 года, отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения по баранине — на 100 процентов, говядине — на 98,6 процента, конине — на 97,5 процента, свинине — на 90,3 процента.
При этом в стране по прежнему не достаёт мяса птицы (собственное производство составляет всего 67,4 процента), консервов (РК импортирует 37,9 процента) и колбасных изделий (зарубежные поставки составляют 39,7 процента).
-
Trend news
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1364
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 6447
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 09.02.2023 2246
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 44280
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1226
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1328
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3586
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1045
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1991
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1747
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 14915
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 4027
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29280
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1993
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2533
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2546
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70956
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21110
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22767
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2500
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5357
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7652
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2345
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2793
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2393
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251107
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2076
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2196
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3486
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3083
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2459
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2496
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4092
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3582
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4166
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2532
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2535
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3135
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2627
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3275
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2663
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2864
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4613
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3029
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2963
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14083
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2722
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3228
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6739
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3216
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3779
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4247
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10436
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3555
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17020
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4426
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3660
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133668
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3534
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41376
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7330
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6869
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6966
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17898
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7396
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21355
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10665
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3833
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4334
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3749
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4249
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27656
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9417
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3538
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6573
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3826
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4341
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11106
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10674
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9786
-
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 08:23 466
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 602
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 856
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 825
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1191
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1134
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1128
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1292
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1111
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1295
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1271
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1191
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1290
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1249
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1430
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1482
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1545
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1601
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1445
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2001
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1578
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1545
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1575
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1433
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1494
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1495
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1783
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1434
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1587
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1582
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1598
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1731
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1837
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1790
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1881
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1698
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2183
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2113
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3076
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2269
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2162
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3022
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2272
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2828
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2505
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2711
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2887
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2829
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2819
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2734
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2585
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2811
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2901
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2898
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2913
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3094
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2980
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3302
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3413
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3235
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3257
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3475
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3320
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3565
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3407
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3326
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3524
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3601
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6029
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4149
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4988
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5962
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5669
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5691
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5545
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5020
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7234
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6604
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 8192
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8358