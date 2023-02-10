Казахстан увеличил экспорт мяса

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Поставки свежего, охлаждённого или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь–ноябрь 2022 года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5 процента больше, чем за полный 2021-й, и сразу на 66,9 процента — чем за весь "докоронакризисный" 2019 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

При этом импорт мяса составил внушительные 144,5 тысячи тонн (причём сразу 88 процентов поставок пришлось на мясо птицы), однако показатель снизился сразу на 45,7 процента по сравнению с 2021-ым годом.

Аналитики отмечают, хоят экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, Казахстан всё ещё завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство.

С мясопродуктами ситуация ещё печальнее. Экспорт из РК в секторе — мизерный. За 11 месяцев Казахстан поставил на внешние рынки всего 149 тонн колбас, а импортировал — 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019-м спад составляет сразу 63,4 процента. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения — показатель пренебрежительно мал.

Фактически в 2022 году объёмы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объёмами импорта одних только колбасных изделий.

Тот факт, что импортёры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объёмов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане.

Согласно статистике за январь–ноябрь 2022 года, отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения по баранине — на 100 процентов, говядине — на 98,6 процента, конине — на 97,5 процента, свинине — на 90,3 процента.

При этом в стране по прежнему не достаёт мяса птицы (собственное производство составляет всего 67,4 процента), консервов (РК импортирует 37,9 процента) и колбасных изделий (зарубежные поставки составляют 39,7 процента).