Первое заседание Совета по развитию ядерной физики состоялось в Астане. На нём дан старт реализации программы развития отрасли до 2030 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Ключевые направления – создание современной системы производства радиофармпрепаратов и расширение применения ядерных технологий в медицине.

Участники заседания, в числе которых были представители министерств, парламента и научного сообщества, обсудили перспективы развития ядерной медицины в Казахстане. Речь шла о модернизации инфраструктуры, внедрении инновационных методов диагностики и лечения, в первую очередь онкологических заболеваний, подготовке кадров и совершенствовании нормативной базы.

"Сегодня перед нами стоят серьёзные вызовы: необходимо создать устойчивую систему производства радиофармпрепаратов и развивать инфраструктуру ядерной медицины. Для решения этих задач нужны скоординированные усилия государства, науки и бизнеса, чтобы казахстанцы получили доступ к самым современным методам диагностики и лечения", - подчеркнул министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев отметил, что развитие ядерной медицины является стратегически важным для всей системы здравоохранения:

"Совместно с Министерством энергетики разработана Дорожная карта до 2030 года. Она позволит внедрить передовые технологии, увеличить выпуск отечественных радиофармпрепаратов и сделать высокоточную диагностику более доступной для граждан".

Депутат Сената Айнур Аргынбекова, говоря о межотраслевом характере развития ядерной медицины, подчеркнула, что для успеха важны не только наращивание производства радиофармпрепаратов и совершенствование законодательства, но и подготовка квалифицированных кадров.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев сообщил, что институт активно включился в процесс: разрабатывает и внедряет новые технологии в сфере радиофармацевтики, готовит специалистов. По словам Сахиева, расширение производственных мощностей и совершенствование исследовательской базы станут ключевыми факторами развития ядерной медицины в Казахстане.

Итогом заседания стало утверждение детального плана мероприятий (дорожной карты) по развитию ядерной медицины и ядерных технологий. План предусматривает меры по поддержке научных исследований, подготовке кадров, технологическому развитию отрасли и привлечению инвестиций.