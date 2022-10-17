Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года

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Указом президента в Казахстане утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя. Акты терроризма могут вызвать крупномасштабные конфликты политического, территориального и национального характера. В свою очередь, отмывание преступных доходов наносит вред экономическим интересам государства, оказывая негативное влияние на добросовестную конкуренцию и увеличивая объемы теневой экономики. Более того, причинным фактором подавляющего большинства преступных действий выступает корыстный мотив, что определяет первостепенность сосредоточия усилий на раскрытии уголовных правонарушений, связанных с легализацией доходов. В этой связи противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма становится крайне актуальной задачей и обуславливает необходимость принятия коллективных и действенных мер со стороны всех государств как на национальном, так и на международном уровнях", - говорится в Концепции.

По данным АФМ, для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма планируется проведение широкомасштабной информационной работы среди казахстанцев и субъектов финансового мониторинга. В вузах, колледжах и школах проведут лекции на тему финансовой безопасности. Работа уже ведётся на системной основе совместно с акиматами и государственными органами.

В рамках реализации Концепции планируется создать специализированное учебное заведение для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, продолжается имплементация в национальное законодательство стандартов ФАТФ в части конкретизации правового положения субъектов финансового мониторинга, иных организаций и граждан, предусмотрены механизмы, обеспечивающие защиту прав добросовестных третьих лиц, которые были нарушены в результате реализации мер по замораживанию активов.

Документ также предусматривает совершенствование действующей системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. С этой целью вводится практика передачи субъектами финансового мониторинга сообщений о подозрительной деятельности. Аналитики будут мониторить расход бюджетных средств. На наличие рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будут анализироваться также и новые финансовые услуги.

Автоматизация бизнес-процессов, интеграция баз информационных систем, внедрение инструментов анализа больших данных позволят оперативно выявлять риски отмывания доходов. Концепцией также предусмотрено усиление для субъектов финансового мониторинга режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.

В реализацию этой задачи Агентством уже подписан меморандум о сотрудничестве с международной криптобиржей Binance. Его основной целью является обмен информации по установлению и блокировке операций с использованием цифровых активов, добытых преступным путём, а также предназначенных для отмывания доходов и финансирования терроризма.

В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций будут внедрены IT-инструменты.

Порядок изъятия, учёта, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам пересмотрят в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.

Одним из ключевых направлений развития сферы по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма определены поиск и возврат преступных доходов. В реализацию этой задачи планируется расширение договорно-правовой базы с юрисдикциями, куда происходит отток капитала, внедрение IT-инструментов по поиску активов.