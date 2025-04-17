Сенатор Ольга Булавкина в своем депутатском запросе озвучила проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на обязательства страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в Казахстане сохраняется крайне недостаточная инфраструктура для переработки пластика, а уровень экологической культуры населения остается низким. Сегодня в стране перерабатывается лишь 10% пластиковых отходов, остальная масса оказывается на свалках, где пластик загрязняет природу и выделяет токсичные газы при сжигании.

"Отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора и низкая экологическая культура населения приводят к тому, что только 10% пластиковых отходов сортируются и перерабатываются, остальное попадает на свалки, где при сжигании выделяется метан и другие вредные газы", — отметила сенатор.

Кроме того, она указала на устаревшие государственные стандарты на пластиковые изделия и серьезные риски, связанные с микропластиком. При производстве пластика могут использоваться до 4 тысяч химических веществ, из которых около 600 являются опасными.

В своем обращении Ольга Булавкина предложила комплексный подход к решению проблемы, включая развитие государственной программы по поддержке переработчиков, расширение налоговых льгот, субсидий и "зеленых" грантов, а также внедрение и тиражирование успешных проектов.

Сенатор предложила использовать эти инициативы для повышения экосознания населения и создания мини-линий по переработке пластика, направленных на переработку небольших объемов отходов на месте их образования.