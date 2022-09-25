Казахстан уступил сборной Азербайджана в Лиге Наций

Азербайджан обыграл Казахстан со счетом 3:0 в Лиге Наций, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

Сегодня прошёл матч шестого тура Лиги Наций. Этот матч был важен для сборной Азербайджана, которая к этому моменту занимала третье место в группе B, казахстанцы же досрочно обеспечили себе выход в стыковые матчи на отбор на Евро-2024, заняв лидирующие позиции благодаря трём предыдущим победам.

На 37 минуте первого тайма сборная Казахстана осталась в меньшинстве. Защитника сборной Нуралы Алипа удалили с поля. После грубого подката завязалась потасовка и он толкнул соперника, в итоге две желтые карточки превратились в красную.

До конца первого тайма счёт на табло так и не открыли.

На 66 минуте автогол забил игрок сборной Казахстана Александр Марочкин.

Ещё два мяча в ворота казахстанской команды отправили Озобич и Нуриев.