За последние три года Казахстан значительно увеличил расходы на оборону, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на аналитиков ranking.kz.

В 2024 году государственные расходы в этой сфере составили почти 1,2 трлн тенге — на 1,3% больше, чем годом ранее. С начала войны, развязанной Россией в Украине, расходы РК на оборону стабильно превышают 1,1 трлн тенге. Для сравнения: в 2021 году оборонный бюджет Казахстана составлял 744,7 млрд тг, а десять лет назад — 431,7 млрд тг.

Общемировые оборонные расходы, по данным Международного института стратегических исследований (IISS), за год выросли с 2,24 трлн долл. США в 2023-м до 2,46 трлн долл. США в 2024 году. Значительная их часть пришлась на страны НАТО, и этот показатель может вырасти ещё больше: США настаивают на увеличении оборонных расходов союзников с 2% до 5% от ВВП. При этом почти две трети всего оборонного бюджета НАТО, объединяющего 32 страны, приходится на США.

В условиях сокращения американской военной помощи европейским странам из-за смещения приоритетов на противодействие Китаю Франция может стать ведущей военной силой Европы: страна планирует увеличить военный бюджет в полтора раза, почти до 100 млрд долл. США.

Пятнадцать наибольших оборонных бюджетов мира консолидируют чуть менее 2 трлн долл. США, при этом 968 млрд долл. США — почти половина — приходится только на США.

Совокупный оборонный бюджет остальных четырнадцати стран составляет чуть более 1 трлн долл. США — лишь на 5,1% больше, чем у США. Второе место по военным расходам занимает Китай с бюджетом в 235 млрд долл. США, третье — Россия с 145,9 млрд долл. США. Однако с учётом паритета покупательной способности скорректированный оборонный бюджет Китая составляет 477 млрд долл. США, а России — 461 млрд долл. США.

Согласно отчёту Global Firepower за 2025 год, оборонный бюджет России составляет 126 млрд долл. США. Среди стран ЕАЭС и Центральной Азии следом идёт Узбекистан с бюджетом в 2,8 млрд долл. США. В Казахстане на оборонные расходы приходится 2 млрд долл. США, в Армении — 1,7 млрд долл. США.

Оборонные бюджеты Туркменистана и Беларуси составляют по 1,1 млрд долл. США. Наименьшие расходы на оборону наблюдаются в Кыргызстане (221,8 млн долл. США) и Таджикистане (446 млн долл. США).

В Казахстане действует более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они выпускают бронированные колёсные машины, корабли, авиационную технику, приборы ночного видения, бронешлемы, системы управления огнём, боеприпасы и другую подобную продукцию.