В январе-феврале текущего года в Казахстане зарегистрировали 1,3 тысяч административных правонарушений, связанных с оказанием медицинских услуг — на 43,2% больше, чем годом ранее, передает BaigeNews.kz.со ссылкой на аналитиков energyprom.kz.

Из них 1,2 тысяч случаев касались нарушений законодательства об обязательном социальном медицинском страховании. Кроме того, были зафиксированы 74 случая несоблюдения порядка и стандартов, некачественного оказания медицинской помощи, 28 случаев воспрепятствования законной деятельности медицинских и фармацевтических работников, 10 случаев нарушения правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, а также 7 случаев несоблюдения правил реализации лекарственных средств и требований по выписыванию рецептов.

Численность лиц, привлечённых к административной ответственности, увеличилась на 28,7%, до 1,1 тысяч человек.

Общая сумма наложенных штрафов достигла 11,1 млн тенге (против 4,4 млн тг годом ранее), из них было взыскано 6,3 млн тенге (57,2%).

В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения от CEOWORLD Magazine Казахстан занял 78-е место из 110 в мире с индексом 34,28. Чем ближе индекс к 100, тем выше оценивается система здравоохранения в стране.

Сравнивая Казахстан со странами СНГ и ЦА, можно отметить, что система здравоохранения в РК — одна из худших в регионе: страна обогнала лишь Туркменистан. Россия заняла 42-е место, Азербайджан — 57-е, Беларусь — 61-е, Узбекистан — 64-е, Украина* — 76-е, а Туркменистан оказался на 95-м месте.

Лучшими признаны системы здравоохранения Тайваня, Южной Кореи и Австралии, а худшими — Сальвадора, Гондураса и Непала.

Развитие медицинской системы любой страны невозможно без достойных инвестиций. Что касается Казахстана, по итогам января-февраля текущего года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социального обеспечения достигли 50,1 млрд тенге — на 48,8% больше в стоимостном выражении, чем в аналогичном периоде 2024-го. Реальный рост инвестиций в секторе составил 46,2%.

Большая часть инвестпортфеля сферы здравоохранения и социального обеспечения пришлась на средства из местных бюджетов: 29,2 млрд тг, против 7,1 млрд тг годом ранее. Немалая сумма была проинвестирована за счёт собственных средств предприятий: 14,7 млрд тенге — на 27,3% меньше, однако, по сравнению с прошлым годом.

Инвестиции за счёт республиканского бюджета увеличились на 93,9%, составив 3,4 млрд тенге, капвложения за счёт кредитов банков выросли на 25,9%, до 1,5 млрд тенге, а вот инвестиции за счет небанковских заёмных средств сократились на 63,6%, составив 1,2 млрд тенге.

В разрезе регионов больше всего средств в сферу здравоохранения и социального обеспечения было направлено в Восточно-Казахстанской области: 25,1 млрд тенге. Далее следуют Алматы (11,5 млрд тг), Шымкент (2,4 млрд тг), Астана (1,5 млрд тг) и Атырауская область (1,4 млрд тг).