Казахстанский пловец Адильбек Мусин устуновил рекорд страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

"Он обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин финишировал со временем 50.55, что и стало новым рекордом Казахстана", - приоформировали в НОК РК.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы установили другие рекорды на этом чемпионате.