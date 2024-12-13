Казахстан установил рекорд на Чемпионате мира по плаванию
Обновлено достижение на дистанции 100 метров баттерфляем.
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
122Фото: НОК РК
Казахстанский пловец Адильбек Мусин устуновил рекорд страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
"Он обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин финишировал со временем 50.55, что и стало новым рекордом Казахстана", - приоформировали в НОК РК.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы установили другие рекорды на этом чемпионате.