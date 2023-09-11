Казахстан установил два рекорда после победы над сборной Северной Ирландии

Сборная Казахстана по футболу одержала четвертую победу в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 и установила новый рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сейчас на счету казахстанской команды по футболу четыре победы в шести матчах и 12 очков. Это самый лучший показатель в истории отборочных турниров к чемпионатам Европы. В предыдущем цикле команде удалось набрать 10 очков, но на этот раз планка оказалась перевыполнена. Также команда впервые смогла добиться четырех побед в квалификации.

10 сентября сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Астане в рамках отбора на Евро-2024. Единственный гол в матче забил Максим Самородов.

Поддержать национальную сборную пришёл Касым-Жомарт Токаев. После окончания игры президент поздравил футболистов. Он пожелал национальной сборной новых достижений со словами: "Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!".

Токаев прокомментировал победу отечественной сборной по футболу в матче с командой Северной Ирландии, а также поблагодарил волонтёров и жителей города за то, что навели порядок на трибунах после игры.

Мачт посетил известный казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Он обратился к футболистам и казахстанцам после игры.

Увидеть захватывающую игру на стадион "Астана Арена" пришли более 28 тысяч человек.