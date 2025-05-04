В Казахстане планируют обновить правила, касающиеся интеллектуальной собственности. Министерство юстиции разработало законопроект, который уже одобрили в первом чтении в Мажилисе. Он охватывает множество важных тем — от прав вещательных организаций до упрощения регистрации товарных знаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Поправки вносятся в четыре кодекса и пять отраслевых законов (Гражданский, Уголовный, Предпринимательский и кодекс о таможенном деле, Об авторском праве и смежных правах, Об охране селекционных достижений, Патентный закон, О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, О правовой охране топологий интегральных микросхем)", — пояснили в Министерстве юстиции.

Главная цель этих изменений — сделать защиту авторских прав и патентов более понятной и эффективной. Например, компании смогут быстрее регистрировать свои товарные знаки — теперь это можно будет сделать всего за три месяца вместо прежних семи. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который часто работает в условиях высокой конкуренции и не может позволить себе долгие ожидания.

Также планируется увеличить срок, в течение которого можно подать возражение против регистрации чужого товарного знака — с одного месяца до двух. Это даст больше времени для защиты своих интересов.

Особое внимание уделено и людям с нарушением зрения. Теперь можно будет без разрешения автора издавать книги шрифтом Брайля или в других специальных форматах — всё ради того, чтобы сделать литературу доступнее.

Изменения коснутся и вещательных организаций. Их права будут чётче прописаны в соответствии с международными соглашениями. Кроме того, предлагается упростить патентную систему: если заявка на патент не соответствует требованиям, об этом будут сообщать на раннем этапе, чтобы человек или компания не теряли время и деньги.

Появится и чёткое разделение обязанностей у патентных поверенных — кто-то будет заниматься товарными знаками, а кто-то изобретениями. Это сделает их работу более профессиональной и качественной.

И наконец, в законе предусмотрены более жёсткие меры за незаконное использование чужих товарных знаков. Это поможет бороться с контрафактной продукцией и сделает Казахстан более привлекательным для инвесторов.

Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать законодательство современнее, удобнее и справедливее как для авторов, так и для бизнеса.