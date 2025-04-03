Сенат ратифицировал Протокол изменений в соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.

Документ расширяет полномочия ЕАГ, дополняя их мерами по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Также уточняются ключевые определения, регламентируется работа организации и порядок формирования ее бюджета.

Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Стоит отметить, что в целом наша страна проводит системную работу в этом направлении, достигая ощутимых результатов. Так, в Индексе противодействия отмыванию денег Базельского института управления Казахстан улучшил свои позиции по итогам 2024 года, получив 4,65 балла (10 – максимальный риск) и опередив США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию.