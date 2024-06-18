Казахстан усилит мониторинг за миграцией саранчи на границе с Россией
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Мониторинг за миграцией саранчи усилят на приграничных с Россией районах Костанайской и Актюбинской областей. Об этом на заседании центрального оперштаба по борьбе с саранчой под председательством вице-премьера Серика Жумангарина сообщил председатель Комитета госинспекции МСХ Дархан Абдикаримов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По данным МСХ, в зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.
“В связи с этим, штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с саранчой Актюбинской области решено перенести в Айтекебийский район.
Для оперативной обработки залетной саранчи в Джангельдинском и Камыстинском районах Костанайской области работает 21 единица техники.
При увеличении численности саранчи есть готовность перекинуть дополнительную технику”, - говорится в сообщении.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, с российским отраслевым ведомством отрабатываются совместные меры противодействия.
Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном.
“На сегодняшний день защитные мероприятия против стадных саранчовых проведены на площади 1,3 млн га, или 51,7% от прогнозируемой. Химическая обработка против итальянского пруса проведена на площади 920,6 тыс. га, или 44,5% от прогноза. Из них в Костанайской области обработано 184 тыс. га, или 84% необходимых площадей, в Актюбинской – 431,5 тыс. га, или 93%”, - отметили в пресс-службе кабмина.
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