Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию

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Власти Казахстана усилят контроль за товарами, реэкспортируемыми в Россию. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на некоего высокопоставленного казахстанского чиновника, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан, являющийся одним из ближайших партнёров России благодаря своим историческим и культурным связям, не вводил никаких санкций или ограничений на торговлю. Но он также поддерживает тесные торговые отношения с ЕС", — пишет Financial Times, отмечая, что после начала военной операции на Украине Казахстан вынужден "балансировать на дипломатическом канате", чтобы сохранить связи с Россией и не навредить отношениям с Евросоюзом.

По данным издания, в 2022 году республика столкнулась с резким ростом экспорта на российский рынок, который испытывает проблемы с поставками многих импортных товаров (например, бытовой техники) из-за санкций.

"Данные Национального бюро статистики Казахстана показывают рост экспорта в Россию на 25 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Например: в 2021 году стиральные машины вообще не экспортировались из Казахстана в Россию; в 2022 году объём экспорта достиг почти 100 000 штук", - говорится в публикации.

Казахстанские чиновники поясняют, что "взрывы" в объёмах экспорта обусловлены не только увеличением реэкспорта товаров в Россию, но и другими причинами. Они также указывают на меры, принимаемые властями республики для соблюдения санкционных ограничений, такие как введение новой системы таможенного контроля.

По данным Eurasianet.org, с 1 апреля 2023 года Таможенная служба Казахстана будет использовать новый онлайн-инструмент, который позволит контролировать всю цепочку перемещения реэкспортируемых товаров "от границы до границы" в режиме реального времени.