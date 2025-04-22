Казахстан улучшит рынок образовательных услуг: АЗРК раскрывает детали
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Антимонопольное агентство завершило анализ конкуренции на рынке образовательных услуг и разработало план по улучшению условий для предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.
АЗРК завершило анализ состояния конкуренции на рынке информационных услуг в сфере дошкольного, школьного образования, а также спортивных и творческих услуг за 2021-2023 годы. В ходе анализа были выявлены проблемы, которые создают барьеры для предпринимателей и препятствуют развитию конкуренции на этом рынке.
В результате работы было разработано предложение по улучшению ситуации — Дорожная карта по развитию конкуренции в сфере образования. Она была утверждена совместно с Министерством просвещения Казахстана и включает в себя мероприятия, направленные на:
- устранение барьеров для выхода на рынок новых игроков;
- снижение государственного участия в сфере образовательных услуг;
- предоставление равных условий для всех участников рынка.
Дорожная карта рассчитана до 4 квартала 2025 года и направлена на создание конкурентной среды, в которой предприниматели смогут развиваться на равных условиях.
Заинтересованные стороны могут ознакомиться с подробностями мероприятий Дорожной карты на официальном сайте Агентства.
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