Антимонопольное агентство завершило анализ конкуренции на рынке образовательных услуг и разработало план по улучшению условий для предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

АЗРК завершило анализ состояния конкуренции на рынке информационных услуг в сфере дошкольного, школьного образования, а также спортивных и творческих услуг за 2021-2023 годы. В ходе анализа были выявлены проблемы, которые создают барьеры для предпринимателей и препятствуют развитию конкуренции на этом рынке.

В результате работы было разработано предложение по улучшению ситуации — Дорожная карта по развитию конкуренции в сфере образования. Она была утверждена совместно с Министерством просвещения Казахстана и включает в себя мероприятия, направленные на:

устранение барьеров для выхода на рынок новых игроков;

снижение государственного участия в сфере образовательных услуг;

предоставление равных условий для всех участников рынка.

Дорожная карта рассчитана до 4 квартала 2025 года и направлена на создание конкурентной среды, в которой предприниматели смогут развиваться на равных условиях.

Заинтересованные стороны могут ознакомиться с подробностями мероприятий Дорожной карты на официальном сайте Агентства.