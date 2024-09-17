Казахстан улучшил позицию в рейтинге ООН по развитию электронного правительства

Вышел отчёт по развитию электронного правительства по итогам 2022-2023 годов - UN Global E-Government Development Index. Казахстан занял в нём 24 место, шагнув на четыре строчки вверх. Об этом сообщил экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а ныне председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"Нашу цифровизацию в очередной раз отметили в ООН. Сегодня вышел отчет по развитию "электронного правительства" по итогам 22-23 годов. Казахстан занял 24 место. В рейтинге эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру. Сейчас многим из нас достаточно мобильного телефона, чтобы полететь в другой город, оформить заявки, показать справки, ведь когда-то это казалось невозможным. Это результат сплочённой и командной работы по реинжинирингу госуслуг, трансформации госуправления, инициативы Astana hub по выдаче ваучеров для программы Techorda. Институциональные изменения для развития телеком отрасли дали толчок для достижения этого результата", - написал Мусин в своём Telegram-канале.