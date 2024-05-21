Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге туризма

Казахстан занял 52 место из 119 в списке туристических направлений согласно индексу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) о развитии путешествий и туризма, передаёт BaigeNews.kz.

В предыдущем рейтинге Казахстан занимал 66 место среди 117 стран.

Самые высокие оценки страна получила по категориям: ценовая конкурентоспособность (2 место), социально-экономический эффект от туризма (5), здравоохранение и гигиена (23), природные (30) и культурные ресурсы (48), а также по человеческому капиталу и рынку труда (43) и туристской инфраструктуре и сервису (47).



Казахстан стал страной с самым высоким показателем в Центральной Азии, обогнав такие страны, как Азербайджан (56), Узбекистан (78), Кыргызстан (102).