Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге туризма
Вчера, 20:20
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Вчера, 20:20Вчера, 20:20
366Фото: baigenews.kz
Казахстан занял 52 место из 119 в списке туристических направлений согласно индексу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) о развитии путешествий и туризма, передаёт BaigeNews.kz.
В предыдущем рейтинге Казахстан занимал 66 место среди 117 стран.
Самые высокие оценки страна получила по категориям: ценовая конкурентоспособность (2 место), социально-экономический эффект от туризма (5), здравоохранение и гигиена (23), природные (30) и культурные ресурсы (48), а также по человеческому капиталу и рынку труда (43) и туристской инфраструктуре и сервису (47).
Казахстан стал страной с самым высоким показателем в Центральной Азии, обогнав такие страны, как Азербайджан (56), Узбекистан (78), Кыргызстан (102).
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