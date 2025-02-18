Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге скорости интернета - МЦРИАП
В категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аналитическая компания Ookla опубликовала обновлённый рейтинг скорости интернета за январь 2025 года. Казахстан значительно повысил свои показатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
В категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций, заняв 49-е место. Средняя скорость загрузки составила 81,58 Мбит/с, скорость выгрузки – 18,42 Мбит/с, задержка – 18 мс.
В сегменте фиксированного широкополосного интернета Казахстан улучшил позиции на 5 пунктов и занял 83-е место со средней скоростью загрузки 77,93 Мбит/с, выгрузки – 80,83 Мбит/с, а задержка составила 5 мс.
"Результат стал возможным благодаря реализации государственных программ и усилиям операторов связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. В 2024 году модернизированы сети фиксированной связи, расширено покрытие 4G и начато внедрение 5G в крупных городах. Это способствовало значительному росту скорости интернета, что позволило Казахстану укрепить свои позиции в мировом рейтинге", - отметили в министерстве.
В рамках национального проекта Доступный интернет с 2025 по 2027 годы планируется:
- Реализация проекта "Обеспечение широкополосного доступа сельских населенных пунктов посредством волоконно-оптических линий связи", охватывающий 3 010 сёл;
- Субсидирование "последней мили" интернета до домохозяйств в 1 120 сельских населённых пунктах;
- Дальнейшее развитие 5G в городах республиканского значения и областных центрах;
- Запуск интернета посредством спутниковой связи для более 250 отдалённых и малонаселённых районов.
Самое читаемое
- Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
- Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
- Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
- Тысячи осужденных казахстанок могут выйти на свободу
- Владелица детсада в Алматы, где душили ребёнка, записала видеообращение