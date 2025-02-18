Аналитическая компания Ookla опубликовала обновлённый рейтинг скорости интернета за январь 2025 года. Казахстан значительно повысил свои показатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций, заняв 49-е место. Средняя скорость загрузки составила 81,58 Мбит/с, скорость выгрузки – 18,42 Мбит/с, задержка – 18 мс.

В сегменте фиксированного широкополосного интернета Казахстан улучшил позиции на 5 пунктов и занял 83-е место со средней скоростью загрузки 77,93 Мбит/с, выгрузки – 80,83 Мбит/с, а задержка составила 5 мс.

"Результат стал возможным благодаря реализации государственных программ и усилиям операторов связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. В 2024 году модернизированы сети фиксированной связи, расширено покрытие 4G и начато внедрение 5G в крупных городах. Это способствовало значительному росту скорости интернета, что позволило Казахстану укрепить свои позиции в мировом рейтинге", - отметили в министерстве.

В рамках национального проекта Доступный интернет с 2025 по 2027 годы планируется: