Казахстан укрепил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности

Международный союз электросвязи при ООН опубликовал доклад "Глобального индекса кибербезопасности 2024" (GCI). Согласно новой методике, Казахстан занял место во второй группе (Tier 2 – Advancing), набрав 94,04 балла из 100 возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

Рейтинг формируется на основе 83 параметров, охватывающих пять ключевых направлений кибербезопасности: юридический, технический, организационный аспекты, развитие потенциала и международное сотрудничество. В отчёте 2024 года используется обновлённый пятиуровневый анализ, позволяющий более точно оценить достижения стран в области кибербезопасности. Уровни включают Tier 1 – Role-modelling, Tier 2 – Advancing, Tier 3 – Establishing, Tier 4 – Evolving и Tier 5 – Building.

Казахстан вошел в группу Tier 2 – Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан. В оценке участвовали 194 страны мира. В предыдущем отчете (2020/2021), где применялась старая методика, Казахстан занимал 31 место.

"Наша страна в рамках новой методики выполнила все требования в направлениях "юридический" и "сотрудничество", а также продемонстрировала достаточный технический уровень. Однако для дальнейшего повышения рейтинга необходимо усилить организационные меры, развить потенциал, а также усилить меры области международного сотрудничества в сфере кибербезопасности", - сообщили в Минцифры.

Новая методика оценивает работу за 2023 год. Обновляется индекс раз в два года.