Сборная Казахстана уверенно ведёт в счёте в противостоянии плей-офф "Кубка Дэвиса" против Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Второе очко в копилку команды принёс Бейбит Жукаев, который обыграл Хузайфа Абдуллу Рехмана со счетом 7:5, 6:0.

Ранее игровой день открыл Александр Шевченко против Музамиля Муртазы. За час с небольшим лидер казахстанской команды обыграл оппонента со счетом 6:2, 6:1. Это первая победа Александра в составе сборной Казахстана на "Кубке Дэвиса".

Завтра 2 февраля день начнут пары: Александр Шевченко/Тимофей Скатов и Акел Хан/Музамиль Муртаза. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Шевченко сразится с Хузайфа Абдулом Рехманом, а Бейбит Жукаев будет противостоять Музамилю Муртазе.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока не позднее, чем за час до начала игры.