Казахстан твердо придерживается позиции мирного пути - Токаев

Выступая на совместном заседании палат Парламента, Президент Казахстана перечислил изменения, которые произошли в обществе за последний год и определил цели на будущий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система.

"Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, идет строительство Справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Поэтому мы продолжим неуклонно следовать нашим стратегическим курсом и не свернем с намеченного пути. Сегодня мы обстоятельно обсудим планы, определим стоящие перед нами цели", - сказал глава государства.

По его словам, в условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути.

"Мы обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики. Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 млрд долл. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел", - подчеркнул президент.

Токаев поручил Правительству и акимам уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны.