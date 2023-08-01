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Казахстан требует перехода автопроизводителей на мелкоузловую сборку и в 2022 году около 69 процентов автомобилей произведены отечественными компаниями, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Марата Карабаева.

"Мы уже принимаем меры по повышению требований к автопроизводителям по локализации и переходу на мелкоузловую сборку транспортных средств", - заявил глава МИИР.

Карабаев рассказал, что в Казахстане расширяют модельный ряд выпускаемых автомобилей и строят двух автомобильных заводов.

"Создается компонентная база: действуют предприятия по выпуску колесных дисков, аккумуляторов, которые технически улучшаются сейчас для установки на отечественные автомобили. Планируется выпуск автосидений, мультимедийной системы, подкрылок, брызговиков и шин, начато строительство производств", - сказал министр.

Марат Карабаев добавил, что по итогам 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 150 тысяч автомобилей, из которых 103 тысяч произведены отечественными компаниями.