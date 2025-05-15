По данным официальной статистики, в первом квартале 2025 года объём внешнеторгового оборота Республики Казахстан составил $29,3 млрд. При этом экспорт продукции достиг лишь $16,36 млрд, тогда как импорт приближается к $12,91 млрд. Отрыв между экспортом и импортом продолжает сокращаться, что может сигнализировать о потенциальных рисках для торгового баланса страны, передаёт BaigeNews.kz.

Экспорт по-прежнему формируется преимущественно за счёт сырья. Более половины — 52,3% — составляют поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Далее следуют медь (5,3%), медные руды и концентраты (4%), ферросплавы (3,3%) и зерно (2,3%). Такая структура говорит о слабой диверсификации экспортной корзины, что делает экономику уязвимой к внешним ценовым колебаниям.

Импорт же остаётся стабильным и демонстрирует устойчивый спрос на готовую продукцию: легковые автомобили (3,9%), медикаменты (3,1%), кузова и комплектующие к автотранспорту, а также телефоны. Основные страны-поставщики: Россия (29,1%) и Китай (26,8%), что подчёркивает продолжающуюся зависимость от крупных торговых партнёров.

В географии казахстанского экспорта лидируют Италия (25,2%), Китай (15,1%) и Россия (9,8%).

Снижение объёмов экспорта при сохраняющемся уровне импорта может в долгосрочной перспективе оказать давление на платёжный баланс и валютные поступления страны. Эксперты отмечают необходимость расширения ассортимента экспортируемой продукции и поддержки перерабатывающих отраслей для укрепления внешнеэкономических позиций Казахстана.