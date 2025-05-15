Казахстан теряет экспортный темп: внешнеторговый баланс смещается в сторону импорта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным официальной статистики, в первом квартале 2025 года объём внешнеторгового оборота Республики Казахстан составил $29,3 млрд. При этом экспорт продукции достиг лишь $16,36 млрд, тогда как импорт приближается к $12,91 млрд. Отрыв между экспортом и импортом продолжает сокращаться, что может сигнализировать о потенциальных рисках для торгового баланса страны, передаёт BaigeNews.kz.
Экспорт по-прежнему формируется преимущественно за счёт сырья. Более половины — 52,3% — составляют поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Далее следуют медь (5,3%), медные руды и концентраты (4%), ферросплавы (3,3%) и зерно (2,3%). Такая структура говорит о слабой диверсификации экспортной корзины, что делает экономику уязвимой к внешним ценовым колебаниям.
Импорт же остаётся стабильным и демонстрирует устойчивый спрос на готовую продукцию: легковые автомобили (3,9%), медикаменты (3,1%), кузова и комплектующие к автотранспорту, а также телефоны. Основные страны-поставщики: Россия (29,1%) и Китай (26,8%), что подчёркивает продолжающуюся зависимость от крупных торговых партнёров.
В географии казахстанского экспорта лидируют Италия (25,2%), Китай (15,1%) и Россия (9,8%).
Снижение объёмов экспорта при сохраняющемся уровне импорта может в долгосрочной перспективе оказать давление на платёжный баланс и валютные поступления страны. Эксперты отмечают необходимость расширения ассортимента экспортируемой продукции и поддержки перерабатывающих отраслей для укрепления внешнеэкономических позиций Казахстана.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы
- Премьер-министр потребовал сократить сроки реализации ключевых инвестпроектов