Казахстан сыграл вничью в отборе на Евро-2025 по футболу
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
75Фото: КФФ
Женская сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла матч против Болгарии в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Мадияр Кембилов выставил следующий стартовый состав: Портнова, Норбаева, Совет, Мясникова, Нурушева, Демдова, Бибосынова, Гайстенова, Каражанова, Низамутдинова, Кулмагамбетова.
Поединок получился почти равным, обе команды создавали опасные моменты, но забить не сумели, в итоге все свелось к ничьей — 0:0.
Таким образом, Казахстан набрал четыре очка в отборе и занял последнее место в группе C4, где помимо него и Болгарии выступали Румыния и Армения.
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