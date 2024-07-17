Казахстан сыграл вничью в отборе на Евро-2025 по футболу

Женская сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла матч против Болгарии в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Мадияр Кембилов выставил следующий стартовый состав: Портнова, Норбаева, Совет, Мясникова, Нурушева, Демдова, Бибосынова, Гайстенова, Каражанова, Низамутдинова, Кулмагамбетова.

Поединок получился почти равным, обе команды создавали опасные моменты, но забить не сумели, в итоге все свелось к ничьей — 0:0.

Таким образом, Казахстан набрал четыре очка в отборе и занял последнее место в группе C4, где помимо него и Болгарии выступали Румыния и Армения.