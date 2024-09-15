  • 15 Сентября, 20:32
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Казахстан сыграл вничью с Испанией на чемпионате мира по футзалу

Сегодня, 19:30
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olympic.kz Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира, который принимает Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В первом туре наша сборная встречалась с Испанией.  Биржан Оразов уже на пятой секунде вывел Казахстан вперёд. 

Испанцам затем удалось сравнять — отличился Хесус Гордильо.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. В следующем туре казахстанские футзалисты сыграют против Ливии.

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