Казахстан сыграл вничью с Испанией на чемпионате мира по футзалу

Команда Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира, который принимает Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В первом туре наша сборная встречалась с Испанией. Биржан Оразов уже на пятой секунде вывел Казахстан вперёд.

Испанцам затем удалось сравнять — отличился Хесус Гордильо.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. В следующем туре казахстанские футзалисты сыграют против Ливии.