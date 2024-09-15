Казахстан сыграл вничью с Испанией на чемпионате мира по футзалу
Сегодня, 19:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
138Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира, который принимает Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В первом туре наша сборная встречалась с Испанией. Биржан Оразов уже на пятой секунде вывел Казахстан вперёд.
Испанцам затем удалось сравнять — отличился Хесус Гордильо.
В итоге матч завершился со счетом 1:1. В следующем туре казахстанские футзалисты сыграют против Ливии.
Самое читаемое
- 27-летняя жительница Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера
- Павлодарка обвинила врача в сексуальных домогательствах
- Праздничные концерты пройдут в четырёх этноаулах Астаны
- Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
- Отмена заказов и списание денег: массовый сбой произошёл на Wildberries