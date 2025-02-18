Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы говорим не просто о технологиях. Мы говорим о новом способе восприятия мира, о расширении человеческих возможностей. Казахстан, традиционно ассоциируемый с просторами степей, теперь выходит на передовые позиции в цифровой трансформации, используя силу вычислений и данных, чтобы сформировать будущее.

С каждым годом искусственный интеллект становится всё более неотъемлемой частью нашей жизни. Внедрение ИИ открывает перед страной новые горизонты, позволяя автоматизировать процессы, ускорять анализ данных и улучшать качество принимаемых решений. Казахстан не просто использует достижения мировой науки, но и создаёт собственные уникальные технологические решения, способные конкурировать на глобальном уровне.

В 2024 году правительство Казахстана утвердило стратегический документ по внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику. Это стало ключевым этапом в развитии цифровой стратегии страны, направленной на формирование современной инновационной экосистемы. Гиззат Байтурсынов, председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, рассказал в интервью BaigeNews.kz о том, какие инициативы уже реализуются.

"Первым этапом происходит подписание трёхстороннего регламента взаимодействия SDU и информационных систем госорганов. После этого данные передаются в SDU по согласованной структуре, что позволяет визуализировать аналитические кейсы", — пояснил Байтурсынов.

Министерство активно развивает технологическую инфраструктуру. Казахстан уже подал заявку на экспорт вычислительных мощностей Nvidia, что является стандартной процедурой. В ожидании поставок в стране уже размещены 36 карт Nvidia L40s в центре обработки данных АО "Национальные информационные технологии". Они используются для развертывания государственных продуктов, основанных на казахской языковой модели KazLLM.

На этих ресурсах также развернута Национальная платформа искусственного интеллекта, предоставляющая доступ к инструментам ИИ, вычислительным мощностям и данным.

"Для научного сообщества суперкомпьютеры играют ключевую роль: они позволяют моделировать климатические изменения, прогнозировать катастрофы, разрабатывать лекарства и анализировать геномные данные. В бизнесе суперкомпьютеры могут использоваться для кибербезопасности, анализа больших данных и создания нейросетей", — рассказал Байтурсынов.

Благодаря этим возможностям компании и исследовательские институты смогут разрабатывать передовые технологии, ускоряя цифровую трансформацию страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил реализовать программу AI-Sana для подготовки кадров в области ИИ. Планируется обучить 100 тысяч школьников, студентов и преподавателей.

"Эта инициатива направлена на интеграцию ИИ-дисциплин в образовательные программы школ, колледжей и университетов", — отметил Байтурсынов.

Одним из главных технологических достижений является KazLLM — первая большая языковая модель Казахстана. Разработанная в сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования и Назарбаев Университетом, она была представлена 13 декабря 2024 года.

"KazLLM обучена на 148 миллиардах токенов на казахском, русском, английском и турецком языках. Созданы две версии: с 8 миллиардами и 70 миллиардами параметров. Они уже используются в таких проектах, как AITU и Soyle App", — сообщил Байтурсынов.

В планах на 2025–2027 годы — дальнейшее развитие KazLLM и создание мультимодальной модели.

Развитие искусственного интеллекта невозможно без экосистемы продуктов. Казахстан уже внедряет AITU — открытую платформу для создания виртуальных ассистентов, способных решать юридические, математические и другие профессиональные задачи.

Другой значимый проект — Soyle App. Это приложение, основанное на казахстанской фундаментальной речевой модели, с функциями распознавания речи, синтеза голоса и перевода текста.

Казахстан планирует создание Центра искусственного интеллекта, который станет точкой притяжения для специалистов, стартапов и исследователей.

"Центр будет готовить тысячи специалистов, поддерживать стартапы и внедрять образовательные программы, основанные на лучших мировых практиках", — подчеркнул Байтурсынов.

Центр будет включать общественное пространство для развития ИИ-культуры, Tomorrow School Junior для школьников, ИИ-Кампус для стартапов и исследовательские лаборатории.

Правительство также работает над созданием Совета по развитию искусственного интеллекта, в который войдут ведущие мировые эксперты.

"Мы ведём переговоры с международными специалистами в области ИИ, робототехники, алгоритмов и вычислительных систем. Это позволит Казахстану стать центром передовых технологий в регионе", — рассказал Байтурсынов.

Казахстан стремительно развивает искусственный интеллект, создавая масштабную технологическую инфраструктуру, суперкомпьютеры, национальную платформу ИИ и образовательные программы. Страна делает ставку на цифровую трансформацию, активно привлекая специалистов и международных партнёров.