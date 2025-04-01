Глава нашего государства отметил, что за последние 30 лет Казахстан и Словения выстраивают прочные и равноправные политико-дипломатические связи, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, в ходе состоявшихся накануне переговоров стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению экономического сотрудничества на благо двух народов.

"Казахстан остается крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик региона. В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 4,8%, что в 1,5 раза выше прогнозируемого глобального роста. Наш ВВП достиг 288 млрд долларов. Мы намерены поддерживать эту высокую динамику развития, реализуя масштабные политические и экономические реформы", – сказал Президент, обращаясь к бизнесменам.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии.

"Наша страна может предоставить прямой доступ к рынку с более чем 1,5 млрд потребителей в рамках Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Объем грузоперевозок через Казахстан в прошлом году достиг рекордных 514 млрд тонно-километров. В настоящее время наша страна обеспечивает 90% сухопутной торговли между Европой и Китаем. Мы активно развиваем крупные международные транзитные артерии, такие как Средний коридор и Север – Юг. Наши порты Актау и Курык играют важную роль в транзите через Каспийское море. Объем перевозимых через них грузов достиг рекордных показателей в 4,5 млн тонн в прошлом году. Для укрепления транспортных связей и расширения торговли мы нацелены на обмен опытом и углубление партнерства с портом Копер (крупнейшим портом Словении)", – заявил он.

Перспективным направлением двусторонних отношений Глава государства назвал промышленное и энергетическое сотрудничество. По словам Президента, почти 70% казахстанской нефти экспортируется в страны Европейского Союза. Разведанные запасы природного газа достигают 3 трлн кубометров, а по залежам угля, составляющим 34 млрд тонн, наша страна входит в десятку мировых лидеров.

"Сегодня Казахстан добывает 19 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для экономики ЕС, и активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, чтобы раскрыть потенциал сектора по прагматичной формуле: инвестиции и технологии в обмен на сырье. Все больше крупных международных компаний инвестируют в "зеленую" энергетику Казахстана, среди них французская Total, итальянская Eni, эмиратская Masdar и немецко-шведская Svevind Energy Group. Ведущие словенские компании, такие как Iskra и Gorenje, уже успешно работают на нашем рынке", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию сельского хозяйства, рассматривая его как ключевой инструмент решения глобальных проблем продовольственной безопасности. Сегодня отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 70 стран мира.

Касым-Жомарт Токаев заявил о планах преобразовать отечественный агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор и призвал словенских партнеров к реализации совместных инвестиционных проектов.

По мнению Президента, взаимодействие Казахстана с ведущими словенскими компаниями, такими как Krka и Lek, могло бы способствовать наращиванию внутреннего производства и технологического потенциала страны в сфере фармацевтики.

Касым-Жомарт Токаев также призвал динамичный и инновационный IT-сектор Словении к сотрудничеству в сферах научных исследований, стартапов и технологического образования.

Отдельное внимание Глава государства уделил контактам в области финансовых услуг и инвестиций. Он призвал деловые круги Словении изучить потенциал Международного финансового центра Астана и присоединиться к его экосистеме.

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