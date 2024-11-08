Казахстан стремится стать лидером в области зелёной энергетики в ЦА

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Байбазаров Н.С. выступил на 23-й конференции министров стран-участников Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (CAREC), передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что программа ЦАРЭС еще одна значимая инициатива АБР, реализуемая в регионе на протяжении более 20 лет в партнерстве с другими международными финансовыми организациями.

Министр отметил, что на сегодня долгосрочная стратегия программы ЦАРЭС до 2030 года, расширила сферу своей основной деятельности до пяти кластеров, включая такие важные для стран региона, как водные ресурсы, сельское хозяйство и человеческое развитие.

"С начала реализации программы в 2001 году реализовано более 276 инвестиционных проектов, которые не только укрепили наши экономики, но и способствовали улучшению благосостояния наших граждан. Только в Казахстане за последние годы было успешно завершено более 20 проектов, направленных на улучшение транспортной доступности и логистических связей между странами. Мы построили и модернизировали тысячи километров автодорог и железных путей, что способствует укреплению транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию через наш регион", - сообщил он.

По его словам, сегодня Центральная Азия становится важным транзитным регионом между Европой и Азией, и Казахстан активно развивает транспортно-логистический потенциал через такие инициативы как "Новый шелковый путь" и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута, который проходит через Казахстан, Азербайджан и Грузию, позволила значительно увеличить объём транзита между Восточной и Западной Европой. По итогам 2023 году объём перевозок по этому маршруту вырос на 65% по сравнению с 2022 годом", - отметил он.

Для дальнейшей реализации таких крупных инфраструктурных и сопутствующих проектов, которые обеспечат транспортную связанность стран региона, Казахстан настроен привлекать техническое содействие в рамках программы ЦАРЭС.

"Казахстан стремится стать лидером в области зелёной энергетики в Центральной Азии. Мы уже приняли амбициозные обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и переходу на низкоуглеродные технологии и развитию возобновляемых источников энергии. Также в координации с соседними странами мы активно работаем над модернизацией водоснабжения и внедрением зеленых технологий в энергетическом секторе", - добавил Байбазаров.

Он выразил надежду, что платформа ЦАРЭС и созданный Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию будут способствовать привлечению инвестиций на реализацию экологических и климатических программ и проектов в наших странах.

"Но наши приоритеты в рамках Программы ЦАРЭС не ограничивается только инфраструктурой. Развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения ещё один ключевой приоритет. Казахстан стремится активно инвестировать в образование и здравоохранение, что является основой долгосрочного экономического роста. Только в прошлом году наш бюджет на образование увеличился на 29%. Совместные программы по обмену опытом и знаниями между нашими странами, поддерживаемые международными организациями, обеспечивают нам устойчивое будущее", - добавил он.

С целью улучшения качества образования, трансфера знаний и конкурентоспособности нашей страны открыты филиалы ведущих зарубежных вузов.

Кроме того, Казахстан также активно инвестирует в здравоохранение, что является основой долгосрочного экономического роста.