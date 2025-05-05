Казахстан улучшил свои позиции в международном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN), поднявшись с 51-го на 44-е место среди 198 стран, передаёт BaigeNews.kz. По сравнению с 2020 годом, когда республика занимала 54-ю позицию, это ощутимый прогресс, свидетельствующий о развитии прозрачности и доступности официальной статистики в стране.

В 2024 году Казахстан получил 72 балла из возможных 100, особенно выделившись по индикатору "Покрытие" - по этому критерию страна заняла 14-е место в мире. Рейтинг оценивает не только открытость, но и полноту и охват данных по основным секторам.

Лидерами ODIN стали Малайзия, Сингапур, Финляндия, Дания и Польша. Рейтинг формируется с 2015 года и служит ориентиром для стран в вопросах развития цифровой прозрачности, улучшения доступа к государственной информации и построения открытого диалога между обществом и органами статистики.