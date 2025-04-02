В последние месяцы общественность Казахстана наблюдает с тревогой за продолжающейся атакой на духовное наследие и традиции страны, отметил депутат Ермурат Бапи. По его словам, нападения на символы культуры, такие как домбра, саукеле и даже государственный фФлаг, становятся всё более откровенными и вызывают широкий общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz. Эти действия, как правило, предпринимаются группами, руководствующимися чуждыми религиозными и политическими течениями, которые стремятся подорвать основы казахстанской идентичности.

Так, в прошлом году несколько личностей, поддерживающих иные религиозные взгляды, попытались назвать казахский музыкальный инструмент домбру "харамом", утверждая, что он является бездушным и неприемлемым для их идеологии. А на фоне другой скандальной ситуации группа женщин в национальной одежде саукеле, в откровенном танце, осквернила символ казахской степи - юрту. Эти действия вызвали резкое осуждение со стороны казахстанского общества.

Но самым недавним воплощением такого рода агрессии стало происшествие в Атырау, которое потрясло общественность. На спортивных соревнованиях на катке были сделаны фотографии четырёх женщин, полностью закрытых в религиозной одежде, с государственным флагом Казахстана, на котором были изображены арабская надпись и силуэт арабского меча. Эти символы были выполнены с поразительным качеством, что подтверждает намеренное и преднамеренное вмешательство, направленное против нашей культуры, национальной идентичности и государственной целостности.

"Это не просто бытовое хулиганство или дурное и недостойное поведение. Это открытое противостояние нашему обществу, нашей государственности, нашим национальным традициям и идентичности", - возмутился депутат.

Государственный флаг, являющийся неотъемлемым символом независимости и суверенитета Казахстана, был осквернён преднамеренно, что является нарушением закона и грубым нарушением достоинства народа. Учитывая столь серьёзную угрозу, необходимо принять жёсткие меры для пресечения таких инцидентов.

По словам Ермурата Бапи, вместо того чтобы обратить внимание на эту агрессию как на простое хулиганство, важно осознать, что подобные действия могут быть частью более широкого плана, направленного на подрыв общественного единства и социальной гармонии. За подобными провокациями может стоять организация радикальных сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию в стране.

Он отметил, что необходимы не только административные меры, но и внимательное расследование, чтобы выявить тех, кто стоит за организацией подобных действий. Важно привлечь к ответственности не только тех, кто нарушает закон, но и тех, кто стоит за продажей флагов с недопустимыми символами, которые можно купить на некоторых онлайн-платформах.

К слову, подобные инциденты подрывают не только государственные символы, но и основы нашего единства, нашего культурного наследия. Важно, чтобы государственные органы усилили защиту национальной идентичности и провели всестороннюю работу с молодёжью, разъясняя ценность национальных традиций и значимость их сохранения для будущих поколений.

"Если какие-то действия деструктивного характера будут посягать на наше единство, то такой вопрос мы не можем рассмотреть отдельно от государственной политики! Поэтому следует дать соответствующую оценку этому действию, которое на законном основании вызывает беспокойство. Данная провокация направлена не на выражение религиозных взглядов отдельных лиц, а на нарушение стабильности общества, государственной целостности. Это следует расценивать как злодейскую попытку нанести удар религиозному единству и обществу, действующих испокон веков!", - подчеркнул Бапи.

Мажилисмен заключил, что задача государства - не только защищать свою государственность, но и воспитывать граждан в духе уважения к культурным ценностям. Законы, которые защищают национальные символы, должны быть пересмотрены, а меры наказания за их осквернение ужесточены. Только таким образом можно предотвратить дальнейшие попытки подрыва единства общества и гарантировать защиту наших традиций и культурного наследия.

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