Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу

Фото: sports.kz

Казахстанские боксёры с победы начали выступление на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым на ринг вышел Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. На стадии 1/8 финала он сразился с боксёром из Туркменистана Ихлазом Гылычжановым. Бой закончился победой Темиржанова единогласным решением судей.

Серик - вице-чемпион мира, "серебро" завоевал в прошлом году в Белграде (Сербия). Он также чемпион Азии среди молодёжи.

В весовой категории 63,5 килограмма в 1/8 финала встретились Санатали Тольтаев и узбекистанец Руслан Абдуллаев. Бой закончился победой Абдуллаева единогласным решением судей.

Мужская сборная Казахстана на ЧА в Аммане выглядит так: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Камшыбек Кункабаев (+92 кг).