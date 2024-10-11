Казахстанские спортсмены начали с побед выступления на Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), который начался 11 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Свои первые схватки выиграли Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов. Они выступают в весовой категории до 60 кг.
Суюкенов выиграл у Александру Тирцина (Молдова). Следующим оппонентом будет Балабай Агаев (Азербайджан).
Шамшадин начинал выступление со второго круга. Он досрочно выиграл у Ники Хузаруашвили (Грузия). Соперник по третьему раунду определится позже.
Казахстан стартовал с побед на турнире по дзюдо в ОАЭ
Сегодня, 13:19
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