Казахстан станет региональным цифровым хабом - глава МЦРИАП
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Как рассказал министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра, ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Для развития Цифрового Шелкового пути в рамках Нацпроекта предусмотрена прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 км. Инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана составят более 23 млрд тенге.
“Сегодня между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком" создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС”, - сообщил Жаслан Мадиев.
Кроме того, как отметил глава ведомства, предусмотрено строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток, которая предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана. А также строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.
“По данным двум мерам поступило предложение от ТОО "Freedom telecom". Собственные инвестиции в гипермагистраль составят свыше 17 млрд тенге со сроком до конца 2025 года, а в строительство ЦОДа – более 90 млрд тенге со сроком реализации до конца 2027 года.
Реализация всех этих мер обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок BigTech компаний (Google, Amazon, Microsoft)”, - заверил министр.
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