Казахстан станет региональным цифровым хабом - глава МЦРИАП

Как рассказал министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра, ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Для развития Цифрового Шелкового пути в рамках Нацпроекта предусмотрена прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 км. Инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана составят более 23 млрд тенге.

“Сегодня между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком" создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС”, - сообщил Жаслан Мадиев.

Кроме того, как отметил глава ведомства, предусмотрено строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток, которая предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана. А также строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.