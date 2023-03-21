Казахстан стал самой счастливой страной

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Казахстан во второй раз признан самой счастливой страной в СНГ, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в рейтинге, опубликованном во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report).

По сравнению с прошлым годом Казахстан занял 44-е место среди самых счастливых стран мира, и опустился на четыре позиции вниз. В рейтинг также попали Узбекистан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Армения, Таджикистан и Украина.

Между тем, самой счастливой страной мира признана Финляндия. На втором месте Дания, на третьем Исландия. Антилидерам рейтинга оказались Афганистан и Ливан.

"Уровень счастья" определяется по следующим параметрам:продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантия занятости, уровень коррупции, доверие в обществе, великодушие и щедрость.