Казахстан вновь стал самой счастливой страной Центральной Азии и ЕАЭС, согласно свежему Всемирному докладу о счастье за 2025 год (World Happiness Report), передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на ranking.kz. В глобальном рейтинге из 147 стран республика заняла 43-е место с индексом в 6,378 балла, обогнав всех соседей по региону - Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Армению и Таджикистан.

Доклад основан на трёхлетнем анализе данных опроса Gallup World Poll, где ежегодно опрашивают около 140 тысяч человек по всему миру. Оценка счастья формируется из множества факторов: от уровня доверия в обществе и безопасности до ощущения поддержки и стабильности. Это уже не первый раз, когда Казахстан демонстрирует высокие позиции: лучший результат был в 2021 году, когда страна заняла 40-е место, а самый низкий - в 2019-м, на 50-й позиции.

Интересно, что несмотря на хорошие общие показатели, в отдельных разделах, отражающих гражданскую активность и вовлечённость в помощь другим, Казахстану есть куда расти. В рейтинге стран по благожелательности - то есть уровню пожертвований, волонтёрства и помощи незнакомцам - республика показала средние или низкие результаты. Например, по волонтёрству Казахстан оказался на 122-м месте, а по помощи незнакомцам - на 138-м. Лучшими в этом оказались Таджикистан и Кыргызстан. Зато по доверию к соседям, если речь идёт о возвращении потерянного кошелька, Казахстан вошёл в топ-30.

Что касается мирового контекста, первые строчки рейтинга стабильно занимают страны Северной Европы. Финляндия сохраняет лидерство восьмой год подряд, а следом идут Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. Удивительным прорывом стала Коста-Рика, которая резко поднялась на 6-е место, показав, что высокий индекс счастья возможен и вне европейского контекста.

На другом конце списка - Афганистан, который вновь признан самой несчастной страной мира. Экономические трудности, политическая нестабильность и ограничение свобод продолжают удерживать страну на последней строчке с 2020 года.

Возвращение Казахстана в лидеры среди стран СНГ и Центральной Азии - важный сигнал: несмотря на глобальные вызовы, казахстанцы сохраняют веру в завтрашний день, демонстрируют устойчивость и уверенность в будущем.