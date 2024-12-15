Казахстан стал пятым на этапе серии World Tour по шорт-треку в Сеуле
Лучший результат показала мужская команда в эстафете.
Сегодня, 17:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
109Фото: Olympic.kz
В Сеуле завершился очередной этап серии World Tour по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Лучший результат в казахстанской сборной на международном турнире показала мужская команда в эстафете.
Денис Никиша, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, Мерсади Жаксыбаев выиграли финал B, заняв итоговое пятое место.
Также в финале B выступила и женская эстафетная команда. Яна Хан, Ольга Тихонова, Мадина Жанбусинова, Алина Ажгалиева финишировали вторыми. В мировом протоколе они расположились на седьмой строчке.
Самое читаемое
- Садриддин Ахмедов жёстко нокаутировал американца в США
- Метель, гололёд и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
- Новый тариф на посещение ввели в Бурабае: зачем это нужно
- На что планируют потратить деньги от платной парковки на Поляне Аблайхана в Бурабае
- Где в Бурабае зимуют маралы — подборка редких завораживающих фото