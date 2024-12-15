В Сеуле завершился очередной этап серии World Tour по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Лучший результат в казахстанской сборной на международном турнире показала мужская команда в эстафете.

Денис Никиша, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, Мерсади Жаксыбаев выиграли финал B, заняв итоговое пятое место.

Также в финале B выступила и женская эстафетная команда. Яна Хан, Ольга Тихонова, Мадина Жанбусинова, Алина Ажгалиева финишировали вторыми. В мировом протоколе они расположились на седьмой строчке.