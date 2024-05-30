Казахстан стал обладателем олимпийской квоты в триатлоне
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
115Фото: olympic.kz
Казахстан на летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет представлен в триатлоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz. Обладательницей квоты стала Екатерина Шабалина.
Это стало возможным после обновления рейтинга. Позиция казахстанки в топ-листе позволила ей квалифицироваться на Олимпиаду-2024.
Основной задел спортсменка сделала на чемпионате Азии и Азиатских играх, набрав большое количество очков.
Отметим, что Шабалина впервые выступит в карьере выступит на Играх.