Казахстан стал обладателем олимпийской квоты в триатлоне

Казахстан на летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет представлен в триатлоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz. Обладательницей квоты стала Екатерина Шабалина.

Это стало возможным после обновления рейтинга. Позиция казахстанки в топ-листе позволила ей квалифицироваться на Олимпиаду-2024.

Основной задел спортсменка сделала на чемпионате Азии и Азиатских играх, набрав большое количество очков.

Отметим, что Шабалина впервые выступит в карьере выступит на Играх.