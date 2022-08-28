Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе

Фото: Sports.kz

В десятку лучших боксёров мира вошли сразу трое казахстанцев

Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших боксеров-средневесов после официального ухода в суперсредний вес американца Деметриуса Андраде, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В топ-10 рейтинга BoxRec в среднем весе оказались сразу три боксера из Казахстана:

чемпион WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин, уже полноправный чемпион WBO Жанибек Алимханулы и чемпион WBO International Мейирим Нурсултанов.

Головкин занимает в списке средневесов первое место, Алимханулы – восьмое, Нурсултанов – девятое.

Отметим, что Казахстан в топ-10 имеет максимальное представительство. Все остальные страны представлены одним боксером: Крис Юбэнк-младший (Великобритания), Хайме Мунгия (Мексика), Карлос Адамес (Доминиканская Республика), Сергей Деревянченко (Украина), Майкл Зерафа (Австралия), Эрисланди Лара (Куба/США), Винсент Файгенбутц (Германия).

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев поздравил Жанибека Алимханулы со званием чемпиона мира по боксу версии WBO.

К чемпиону по версии WBO также обратился Геннадий Головкин.